Madrid, 20 de noviembre de 2026. El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pierde espectadores, aunque sigue congregando a una audiencia millonaria. El debate de este jueves reunió a una media de 10 millones 152 mil espectadores y alcanzó un 70,8% de cuota de pantalla en las 20 cadenas que lo emitieron simultáneamente. Pese a su elevado seguimiento, este ha sido el tercer cara a cara menos visto desde que comenzaron estos debates en 1993. (Fuente: Europa Press, Academia de la Televisión y Moncloa)