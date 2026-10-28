Cárdenas (UGT Renfe) pide "seriedad y tranquilidad" para saber las causas del accidente

Barcelona, 28 de octubre de 2026. El responsable de UGT Renfe en Catalunya, Francisco Cárdenas, ha pedido "un poquito de seriedad y tranquilidad" para poder saber las causas del accidente de tren ocurrido la mañana de este miércoles en Urda (Toledo), en declaraciones a Europa Press. Cárdenas ha desvinculado el accidente de una posible falta de inversiones y ha dicho que "no tiene nada que ver" con el que ocurrió en enero en Adamuz (Córdoba), y ha subrayado que el sistema de seguridad que habría fallado este miércoles funcionaba correctamente.