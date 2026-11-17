Madrid, 17 de noviembre de 2026. La seleccionador nacional femenina de pádel, Carolina Navarro, admitió que "sería increíble" y "un sueño" que su deporte fuera olímpico en el futuro, con la opción de estar en el programa de Brisbane 2032 o los Juegos de 2036. "Como exjugadora sé lo que necesitan las jugadoras, a la hora de gestionar y liderar el equipo, les puedo dar esas necesidades, es lo que ha pasado en el Mundial", explicó la entrenadora de la España campeona del mundo de pádel en Catar, en un Desayuno Deportivo organizado por Europa Press con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado y Mondo.