Madrid, 20 de noviembre de 2026. Ha llegado una fecha señalada en el calendario: McHappy Day, el día más solidario de la familia McDonald's. Durante toda la jornada, la recaudación íntegra obtenida de la venta del Big Mac y de una selección de peluches solidarios se donará a la Casa Ronald McDonald. El objetivo de la entidad es ofrecer un hogar y apoyo a todas aquellas familias que tienen que desplazarse lejos de sus ciudades para acompañar a sus hijos durante tratamientos médicos largos. Para dar visibilidad a esta iniciativa, McDonald´s ha lanzado "Tu mejor plan está en McDonald's", una campaña cuyo spot está protagonizado por empleados de la compañía especialmente involucrados con la Casa. La marca invita así a sus clientes a sumarse a esta fiesta de la solidaridad. Ya sea en los más de 670 restaurantes de McDonald's en España, a través de McAuto o pidiendo a domicilio, todo el mundo puede colaborar hoy con esta causa solidaria.