El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que su partido "está comprometido" con la defensa del Concierto Económico vasco porque "no se puede cuestionar" la Constitución y supone "el mejor respeto" al Estatuto de Gernika. En este sentido, ha asegurado que no sería "creíble" que él pida al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que cumpla la Carta Magna, "y luego, para quedar bien en Palencia", diga que no le gusta lo que se establece en el texto constitucional.