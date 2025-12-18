Guardia Civil y Mossos entran en el laboratorio del IRTA de Cerdanyola (Barcelona) por la PPA

Vallas para cortar el paso de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, a 5 de diciembre de 2025, en Barberà del Vallès, Barcelona, Cataluña (España)
Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 9:21
BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra están realizando una entrada y registro en el laboratorio del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) este jueves por la mañana en relación a la investigación sobre el origen de la peste porcina afircana (PPA).

Esta diligencia está ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas "secretas", han informado ambos cuerpos en sendos comunicados.

La entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación.

