Cascada de reacciones políticas al aumento de gasto en Defensa en los presupuestos

El Presidente del Gobierno lo defendía en plena cumbre de la OTAN: El gasto en Defensa en España debía aumentar hasta el 2% del PIB porque la seguridad no estaba garantizada. Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Pedro Sánchez pedía a Unidas Podemos que reflexionara y acabará apoyando el aumento, pero su socio de coalición no ha dado su brazo a torcer y clama al Ejecutivo que impulse el gasto social y no pierda de vista los objetivos de la coalición(Fuente: Europa Press/OTAN/PP/PSOE/UP/VOX)