El Casco Viejo de Bilbao trata de volver a la normalidad tras las inundaciones

Bilbao, 4 de octubre de 2026. El Casco Viejo de Bilbao trata de volver a la normalidad tras la tromba de agua y las posteriores inundaciones que anegaron de agua las calles del centro histórico bilbaíno. Bilbao tuvo que atender cerca de 200 emergencias por el agua caída este sábado entre las 19.00 y las 21.00 aproximadamente. En la mañana de este domingo bomberos, servicios municipales y comerciantes, especialmente en las calles Tendería, Artekale y Somera limpian y recogen desperfectos tratando de volver a la normalidad.