Madrid, 7 de octubre de 2026. Casi el 45% de los españoles se declara consumidor de cerveza sin alcohol, y un 94% la disfruta acompañado de amigos y familiares. Así lo revela el estudio de Cerveceros de España "Hábitos y contextos de consumo de la cerveza SIN", elaborado por Alpha Research. Actualmente, la cerveza SIN forma parte de nuestros planes cotidianos. La mitad de los encuestados la consume durante el tapeo y casi un 61% elige los bares como principal espacio de consumo. En una época marcada por escapadas de fin de semana y los puentes, más del 47% de los consumidores de SIN afirma que la toma siempre que tiene que conducir. En este contexto, Cerveceros de España y la DGT han lanzado la campaña "Elegir SIN al volante es la caña". Con esta campaña de concienciación sobre alcohol y conducción, Cerveceros de España refuerza su compromiso con la seguridad vial que mantiene durante 26 años. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)