Casi la mitad de los españoles viajan en tren en 'piloto automático', según un estudio

Barcelona, 8 de octubre de 2026. La tecnología ha supuesto una revolución para la vida cotidiana de las personas. Más allá de su impacto en el trabajo, la educación o la economía, el móvil ha cambiado también nuestra forma de viajar. Un estudio impulsado por SNCF Voyageurs, operadora de TGV INOUI, revela que casi dos de cada tres españoles reconocen que el móvil ha cambiado mucho o bastante su forma de vivir los viajes en tren y casi la mitad admite viajar en "piloto automático". El estudio sobre hábitos de movilidad y trayectos habituales en tren también muestra una clara brecha generacional. Los menores de 30 años son quienes más reconocen que el móvil ha cambiado su forma de viajar. Los expertos aseguran que los resultados de este estudio reflejan una transformación en cómo vivimos los tiempos de espera y transición. Con el objetivo de volver a poner en valor el tiempo a bordo y el propio recorrido, TGV INOUI, que conecta Barcelona y París, ha creado A lo largo del viaje, un libro ilustrado inspirado en cinco paisajes de la línea y con actividades vinculadas a las lenguas y culturas de los territorios que conecta.