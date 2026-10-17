El castillo de Escalona podría abrir de nuevo sus puertas a finales de febrero o marzo

TOLEDO, 17 de octubre de 2026. El castillo de Escalona (Toledo) podría abrir de nuevo sus puertas a finales de febrero o marzo, según las fechas que baraja su alcalde, Álvaro Gutiérrez. Esta fortaleza medieval se encuentra cerrada al público por obras de rehabilitación tras el derrumbe parcial de la torre albarrana el pasado 14 de marzo tras intensas lluvias. En declaraciones a Europa Press, el regidor socialista ha señalado que en "un tiempo récord" han sido capaces de hacer un proyecto, de hablar con arqueólogos y arquitectos, tener la autorización de Patrimonio de la Junta de Comunidades, de sacar financiación y de licitar unas obras que comenzarán el pasado mes de agosto.