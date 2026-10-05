Catalá sobre la convocatoria electoral del 29N: "Se abre una puerta a la esperanza"

Valencia, 5 de octubre de 2026. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha manifestado que la convocatoria electoral este lunes "sea o no sea un buen momento, es lo que tenemos" y considera que es un "día de esperanza" porque la democracia "siempre es positiva, dejar hablar a los vecinos y ciudadanos es siempre positivo" y porque cree que España "puede vivir una nueva etapa con su libertad y con políticas certeras de vivienda y de empleo": "Creo que se abre una puerta a la esperanza que son las elecciones del próximo 29 de noviembre".