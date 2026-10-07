Catalá dice que el programa del 9 d'Octubre sigue en pie y que "no se pueden trasladar actos"

Valencia, 7 de octubre de 2026. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que la programación de los actos del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, "sigue en pie" y que la "voluntad" del consistorio siempre es "mantenerla al máximo posible". Ante la posibilidad de cambiar de ubicación algún acto por la presencia de la Acampada por la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento, la primera edil ha recalcado que "no se puede trasladar ningún" evento. En concreto sobre la 'mascletà', la alcaldesa ha argumentado que se hace en la plaza porque la Senyera "vuelve a entrar a esta casa, no se hace para festejar simplemente el 9 d'Octubre, se hace además porque entra de nuevo en el Museo de la Ciudad después del recorrido de la procesión cívica, por tanto, o se hace en la plaza del Ayuntamiento o no se hace". (Fuente: Imágenes Cedidas)