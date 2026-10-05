Catalá sobre 9 d'Octubre y acampada: "No tengo intención de suspender o aplazar ningún acto"

Valencia, 5 de octubre de 2026. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes, en relación con la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad y la celebración de los actos previstos por el 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana, que incluyen el disparo de una 'mascletà', que no tiene intención "de suspender, aplazar o cambiar de ubiación ningún acto" si bien espera que, al igual que sucedió con el Corpus y la acampada docente en la Plaza de la Virgen, "con respeto, todos nos podamos entender".