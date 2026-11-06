Catalá espera que "en los próximas días" se levante la acampada: "Es momento de desescalar"

Valencia, 6 de noviembre de 2026. La alcaldesa de València, María José Catalá, espera que "en los próximos días" se pueda ir "recuperando la normalidad" en la plaza del Ayuntamiento de València, donde está instalada la acampada por la vivienda, ya que considera que "ha llegado el momento de desescalar" y "el derecho fundamental ya se ha ejercido suficientemente durante un mes". Catalá ha destacado que desde el Ayuntamiento de València han dado "un ejemplo de una empatía y una sensibilidad bastante evidente con los miembros de la acampada", que ha contrastado con las decisiones tomadas en otras ciudades. Preguntada por las acciones judiciales que ya avanzó que no descartaba el Ayuntamiento, María José Catalá ha indicado que va a "dar un margen de confianza de pocos días, y si no el Ayuntamiento ya se planteará muy seriamente acciones judiciales".