Catalá, sobre ser cabeza de lista del PP al Congreso: "València siempre será lo primero"

Valencia, 26 de octubre de 2026. La alcaldesa de València y cabeza del lista del PP al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre, María José Catalá, ha justificado el "paso" adelante dado para encabezar la candidatura de su formación a la Cámara Baja en que en estos comicios "hay mucho en juego", aunque ha prometido, sobre sus diferentes responsabilidades: "Ante la duda, València siempre será lo primero". Así lo ha manifestado la responsable municipal, en declaraciones a los medios, tras inaugurar la apertura institucional del 'IV Foro de Ciudades del Futuro Levante-EMV', en las que ha insistido en que el 29N es un momento "determinante para España" y también "decisivo". "Todos tenemos que remar en la misma dirección, que es conseguir que España recupere la normalidad", ha reivindicado. -. Firma: NAFG .- (Fuente: Imágenes Cedidas)