Se celebra el I Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento

Madrid, 27 de octubre de 2026. La Unión Iberoamericana de Universidades ha organizado el I Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento. Un encuentro donde se ha reivindicado el conocimiento como un eje estratégico para definir las prioridades de cooperación y desarrollo de Iberoamérica durante los próximos años. El foro, inaugurado por el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, busca consolidarse como un espacio permanente de diálogo que traslade la perspectiva universitaria a la agenda política iberoamericana. El encuentro, en el que se han dado cita rectores y representantes institucionales, tiene como finalidad potenciar el papel de las universidades en la innovación, la investigación y el desarrollo sostenible de la región. Además, se ha transmitido que, por primera vez, las universidades públicas van a tener voz en la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebra en noviembre. Un foro en el que se han detallado los compromisos que se van a presentar en la Cumbre Iberoamericana y donde se ha demostrado el papel de la universidad pública como un pilar democrático y de cohesión social.