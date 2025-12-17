Cerdán sugiere que la negociación de la amnistía precipitó su caída: "Es un antes y un después"

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este miércoles que la negociación de la amnistía con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica) supuso un "antes y un después" y ha sugerido que ese motivo precipitó su caída política y entrada en prisión, afirmando que varias organizaciones políticas le avisaron de que tuviera "cuidado". Además, ha opinado que si no hubiera sido uno de los artífices del pacto, su caso "no habría explotado" como ocurrió.(Fuente: Senado)