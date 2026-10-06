El 'Certamen de los Líderes en Servicio' premia la atención al cliente de 26 empresas

Madrid, 6 de octubre de 2026. El Certamen de los Líderes en Servicio ha reconocido un año más a las empresas mejor valoradas por su atención al cliente. Esta 16ª edición ha supuesto el reconocimiento de 26 galardonados de distintos sectores de actividad. Las compañías premiadas han obtenido el derecho de uso del logotipo Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año. Una distinción que los acredita como referentes del sector tras ser sometidos a un exhaustivo proceso de selección. Durante la velada, se han presentado algunas de las conclusiones del Observatorio Europeo de Atención al Cliente, realizado a 5.000 personas de España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Más de 250 asistentes disfrutaron de una noche de risas y motivación liderada por el mindshaker Iván García. Una jornada para celebrar a los líderes en servicio.