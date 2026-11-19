Madrid, 19 de noviembre de 2026. Utilizar un aseo público es algo cotidiano, pero no siempre resulta sencillo para todo el mundo. La estación madrileña de Chamartín-Clara Campoamor acaba de estrenar unas nuevas instalaciones que incorporan espacios específicamente adaptados para personas con ostomía, con el objetivo de facilitar sus cuidados fuera de casa y garantizar su privacidad y autonomía. Los nuevos aseos cuentan con dos cabinas accesibles e independientes y con los elementos necesarios para que las personas con ostomía puedan realizar los cuidados. La iniciativa se enmarca en la colaboración entre ONE HUNDRED restrooms y Tork para impulsar una higiene más inclusiva y eliminar barreras visibles e invisibles en los espacios públicos. La empresa que ha resultado recientemente adjudicataria de un nuevo contrato de ADIF para gestionar los aseos de las estaciones de Valencia Nord, Valencia Joaquín Sorolla y Murcia del Carmen, continúa su proceso de expansión por la red ferroviaria.