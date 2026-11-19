Madrid, 19 de noviembre de 2026. La Fundación SEAT CUPRA y la Fundación Energía Responsable, dedicada a combatir la pobreza energética en España, impulsan un proyecto solidario para apoyar a familias vulnerables, donando el 5% de cada recarga del CUPRA Raval en España. Una iniciativa que transforma energía en impacto social, que ya ha generado más de 6.000 días de luz desde el lanzamiento del Cupra Raval y que prevé alcanzar los 45.000 días de luz durante su primer año. El proyecto, que ha dado comienzo en Madrid, Barcelona y Zaragoza, tiene la ambición de expandirse a otras regiones en el futuro para poder combatir la pobreza energética, uno de los principales retos de la compañía.