Chivite apuesta por "ampliar la mayoría social" para poder aprobar normativas "importantes"

Mutilva (Navarra), 5 de octubre de 2026. La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este lunes, ante el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez, que "necesitamos ampliar la mayoría social para sacar adelante medidas" como las que está adoptando el Gobierno de Navarra, por ejemplo, en vivienda, "porque sí tiene una mayoría social" para aplicar unas políticas "que ayuden realmente a la gente frente a los fondos buitre". (Fuente: Gobierno de Navarra)