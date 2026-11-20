Barcelona, 20 de noviembre de 2026. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, es una patología respiratoria que afecta a más de tres millones de personas en España. Sin embargo, hasta el 75% de los casos permanece sin diagnosticar. Con motivo del Día Mundial, Sanofi y Regeneron han impulsado una semana de concienciación para dar visibilidad a la enfermedad. Además de encuentros y mesas redondas, 200 drones han iluminado el cielo de Barcelona con una representación de los síntomas y las consecuencias de la EPOC. De forma visual y simbólica, el espectáculo de drones ha servido para recordar que la prevalencia de la EPOC ha aumentado más de un 15% en España entre 2006 y 2019. El tabaco y la exposición a partículas tóxicas o gases son algunos de los principales factores asociados a su aparición. La iniciativa, bajo el nombre "La esperanza está en el aire", se ha celebrado por primera vez en Barcelona para acercar a la ciudadanía la realidad de quienes conviven con esta enfermedad respiratoria.