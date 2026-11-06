Ciencia, pacientes y administraciones se unen para cambiar la mirada sobre la obesidad

Madrid, 6 de noviembre de 2026. Del estigma a la evidencia: una mirada diferente para abordar la obesidad. ConCiencia en Obesidad, una iniciativa multidisciplinar impulsada por Boehringer Ingelheim, ha reunido en una jornada en Madrid a expertos, medios, pacientes y representantes de la administración para reflexionar sobre la obesidad desde una perspectiva amplia. Articulada en cuatro meses temáticas, los expertos han querido conectar diversas miradas sobre la obesidad, con una especial incidencia en el abordaje multidisciplinar y no solo en la responsabilidad individual. En España, la prevalencia de la obesidad sigue en aumento. Si no se actúa podría alcanzar al 37% de la población en 2035.