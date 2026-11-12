El CIS da la victoria al PSOE con el 33% y niega la mayoría a un pacto de PP-Vox

Madrid, 12 de noviembre de 2026. La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta. En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% (ocho punto menos que en 2023) y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta. (Fuente: Europa Press / PSOE)