Ciudadanos creen que Sánchez adelantará las elecciones generales: "Sería posible y conveniente"

Madrid, 4 de octubre de 2026. La ciudadanía ha opinado acerca de un posible adelanto electoral y sobre si este podría beneficiar al Gobierno. "El Gobierno ha tenido muchos años para hacer una serie medidas, es verdad que no han tenido el apoyo necesario, pero se podrían haber hecho las cosas bastante mejor", han asegurado. Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, varios lo ven posible e indican que "es el momento de dar voz a la gente para que decida quién quiere que le gobierne". Aunque alguno se muestra más reticente a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este adelanto "podría beneficiar" al Gobierno tras haber sido rechazados los decretos de vivienda por la oposición.