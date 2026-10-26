Clavijo defiende una IA al servicio de los ciudadanos y aboga por recualificar a los empleados

Bilbao, 26 de octubre de 2026. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este lunes en el encuentro NTT Data en Bilbao, junto al lehendakari, Imanol Pradales, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que la Inteligencia Artificial (IA) se desarrolle al servicio de los ciudadanos. En ese sentido ha precisado que "poder anticiparse a las necesidades de la ciudadanía" mediante la tecnología "no es suplantar su voluntad" y ha advertido de que en "determinadas plataformas, incluso con condenas multimillonarias, se busca, a través de la utilización de la tecnología, conducir al ciudadano hacia donde lo quiere llevar".