La coalición centrista del primer ministro letón se consolida como vencedora de las elecciones

Madrid, 4 de octubre de 2026. La coalición centrista del primer ministro letón, Andris Kulbergs, Lista Unida se consolida de nuevo como principal fuerza política del país con un 35,3% de apoyo, según el último recuento con el 80% de los votos escrutados. Como segunda fuerza se sitúa el partido populista nacionalista Letonia Primero con un 13,1% de apoyo, mientras que el Partido Progresista de izquierda se queda en el 7,4% y el derechista Poder Soberano obtiene un buen resultado con un 11,8%, consolidándose así como tercera fuerza política. (Fuente: Comisión Europea)