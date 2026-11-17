Madrid, 17 de noviembre de 2026. La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha animado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprobar la prestación universal de 200 euros al mes por hijo a cargo antes de las elecciones generales. "Ya está elaborada", ha destacado. Así lo ha expresado la candidata de Frente Amplio durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press, donde ha sido presentada por la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.