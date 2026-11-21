Barcelona, 21 de noviembre de 2026.
La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha comparecido en un acto de campaña electoral celebrado en Barcelona, donde se ha mostrado confiada en poder dar la vuelta a las encuestas para "congelar la sonrisa de Feijóo" tras el debate cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha asegurado que Frente Amplio garantizará "un gobierno progresista, valiente, que haga avanzar y no retroceder".
(Fuente: Frente Amplio)