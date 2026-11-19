Valencia, 19 de noviembre de 2026.
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha criticado el formato de debate 'cara a cara' entre sus homólogos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, porque no habrá "ninguna mujer candidata" y no tiene en cuenta que el bipartidismo en España ha "terminado" dado que las dos formaciones no van a poder gobernar en soledad. "En ese debate faltaremos dos formaciones que vamos a ser decisivas (en alusión a Vox y Frente Amplio) para la conformación de un gobierno después del 29 de noviembre. Hay que recordar que en este país el bipartidismo se ha terminado. Ni PSOE ni PP van a poder gobernar en soledad", ha argumentado.