Valencia, 19 de noviembre de 2026. La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio para las elecciones del 29N, Ada Colau, ha mostrado su apoyo hacia el cabeza de lista de la coalición por Madrid, Emilio Delgado, y ha denunciado "los bulos" y el "intento de linchamiento" contra él por parte del PP, tras ser fotografiado en una sala de espera de un hospital privado acompañando a su pareja. Dicha imagen ha irrumpido en la la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid cuando la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ironizaba con el "liderazgo y valentía" de Delgado que "se juega la vida en la sanidad privada" mientras mostraba esa instantánea publicada por un diario. Colau ha brindado su solidaridad a Delgado, quien ya ha dado explicaciones de dicha imagen, y ha tachado de "vergüenza" que "la derecha y la extrema derecha se dediquen a perseguir a la gente" en su vida privada para someterles a "ataques políticos".