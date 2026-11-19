Valencia, 19 de noviembre de 2026. La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha prometido a las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana "justicia y reparación" frente al "maltrato institucional al que están sometidas por parte de PP y Vox". Por eso ha garantizado que entre las "primeras medidas" que impulsarán Compromís-Front Valencià será reabrir "y mantener" la comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en Valencia. "Me comprometo a que una de nuestras primeras iniciativas será la reapertura de la comisión de investigación de la dana para que haya justicia con las víctimas y para que un crimen como este no quede impune", ha aseverado.