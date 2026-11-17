Madrid, 17 de noviembre de 2026. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha propuesto establecer una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para garantizar que los sueldos suban automáticamente conforme al coste de la vida y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la inflación. Durante su intervención este martes en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', Colau ha propuesto también establecer un IVA progresivo para los suministros de electricidad, agua y gas, que partiría del 0% para los consumos más bajos y las personas en situación de vulnerabilidad y aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 21% en los tramos más elevados. (Fuente: Europa Press/La Moncloa/Bundeskanzleramt)