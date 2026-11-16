Collboni afirma que harán un seguimiento "muy exhaustivo" ante posibles nuevas acampadas

Barcelona, 16 de noviembre de 2026. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que harán un seguimiento "muy exhaustivo" ante posibles nuevas acampadas en la ciudad para que se enmarquen en el derecho legítimo de protesta y sean pacíficas. Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes junto al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, tras la decisión del gobierno municipal de desalojar la acampada de la plaza Catalunya y al preguntársele por la posibilidad de que los desalojados vuelvan a esta plaza o acampen en algún otro lugar.