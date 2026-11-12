Comerciantes y restauradores de Barcelona creen que el dispositivo policial no fue suficiente

Barcelona, 12 de noviembre de 2026. El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, y el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, han afirmado que el dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana no fue suficiente para prevenir los disturbios y saqueos en los comercios del centro de la ciudad durante la huelga de este miércoles. Así lo han dicho en declaraciones a los medios este jueves para valorar las consecuencias en sus establecimientos asociados y en las que no han cuantificado los daños, pero Jené sí que ha asegurado que unas 10 tiendas no han podido abrir porque están reparando sus escaparates y 2 han sufrido robos.