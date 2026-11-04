Compromís respalda la elección de Cuerpo para Transportes

Madrid, 4 de noviembre de 2026. Declaraciones del portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien ha defendido que Puente tenía que hacerse cargo del dolor de las víctimas, "pese a que él no estuvo en un Ventorro", Ibáñez ha respaldado el relevo y frente al nombramiento de Carlos Cuerpo, ha considerado que lo "normal" era que la responsabilidad recayera en el vicepresidente o en el ministro de Industria. No obstante, ha insistido en que la dimisión de Puente no debe cerrar el debate sobre el modelo ferroviario.