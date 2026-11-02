Concluye la retirada de los vagones de las vías en Urda que serán trasladados este martes

Toledo, 2 de noviembre de 2026. Los equipos de emergencias desplegados en Urda han concluido este lunes la retirada de los vagones que quedaban en las vías tras el accidente del pasado 28 de octubre. Unos restos del accidente que serán trasladados este martes para continuar con las investigaciones sobre el siniestro. Así lo ha informado durante una atención a medios la portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, apuntando que los mismo "quedarán a disposición de la autoridad judicial", mientras en la zona del impacto se volverán a realizar búsquedas de posibles restos biológicos. (Fuente: Guardia Civil)