El Congreso acoge la X Jornada de Salud Pública sobre VIH

Hace 40 años que se diagnosticó en España el primer caso de VIH. Desde entonces la investigación y los tratamientos han avanzado mucho. Con el objetivo de reflexionar sobre el compromiso de nuestro país con las personas que viven con el VIH durante estos años, el Congreso de los Diputados ha acogido la X Jornada de Salud Pública sobre VIH. El acto ha sido organizado por IAPAC (International Association of Providers of AIDS Care) y el Ministerio de Sanidad, con la colaboración de Gilead Sciences España.El encuentro ha contado con importantes ponentes dentro del ámbito de la salud, de las organizaciones de pacientes, de la investigación, de la política y del periodismo, que se han reunido para dar voz y visibilidad a los éxitos y a los retos pendientes en la carrera por la eliminación del VIH.Los expertos reunidos en diferentes mesas de debate han abordado cuestiones como la importancia de la prevención y el tratamiento desde una perspectiva multidisciplinar.Las asociaciones de pacientes siguen luchando para que las personas que viven con el VIH dejen de estar estigmatizadas.Los representantes de los grupos parlamentarios han participado en el acto y han coincidido en la necesidad de incluir en los programas políticos la lucha contra el VIH desde diferentes ámbitos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha clausurado la jornada.Desde Gilead han insistido en la importancia de no dejar a nadie atrás en el acceso a los tratamientos y en que es fundamental la colaboración desde todos los ámbitos para alcanzar los objetivos de ONUSIDA.