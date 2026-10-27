Consejera de Vivienda urge una ley antiokupación y valora que Feijóo copie la "receta andaluza"

Sevilla, 27 de octubre de 2026. La consejera andaluza de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz (PP), ha defendido este martes que "hace falta" que se apruebe y se ponga en marcha a nivel nacional "una ley 'antiokupación'", así como ha valorado que el presidente del PP nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, quiere "copiar" y "trasladar a España las recetas de Andalucía" en materia de vivienda.