La consultora tecnológica Ingecid, Premio Pyme del Año en Cantabria

Santander, 5 de octubre de 2026. Ingeniería con talento, innovación y compromiso. Así se definen en Ingecid, el Premio Pyme del Año 2026 en Cantabria, un reconocimiento de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Fundada en Santander en 2009 a través de un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria por un grupo de visionarios con mucha ilusión, hoy son ya 180 trabajadores y tienen una fuerte presencia internacional. Proyectos muy ligados a la transformación energética, a la I+D+i, al ámbito sanitario, la movilidad o la industria han hecho que la financiación sea un factor clave en su crecimiento. Alta complejidad, tecnificación y sectores estratégicos. Desde Ingecid han puesto todo el talento en la innovación para generar proyectos fiables y de alto impacto.