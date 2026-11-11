Continúa la búsqueda del autor del ataque en Oviedo mientras el agente herido permanece estable

Oviedo, 11 de noviembre de 2026. La búsqueda del responsable del tiroteo a una menor de 17 años y de la explosión que acabó con la vida de un policía en Oviedo continúa. La prioridad de la Policía Nacional es detener al sospechoso, que sigue en paradero desconocido más de 24 horas después del suceso. Mientras continúa la búsqueda, se conoce también la evolución de los heridos. El agente de los TEDAX permanece ingresado en el HUCA, donde se encuentra estable después de pasar muchas horas en quirófano. La conmoción por lo ocurrido se ha trasladado también a las dependencias policiales, donde los compañeros del subinspector fallecido han guardado un minuto de silencio en su memoria. (Fuente: Europa Press y CEP Policía)