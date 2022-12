El ex director de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte, procesado en el juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), no fue informado de las discrepancias existentes entre el departamento de obras y el suyo propio sobre si era necesario o no un informe del evaluador independiente para el tramo de la curva de A Grandeira, según ha declarado el subdirector de sistemas de control, mando y señalización, Ralf Shäfer.(Fuente: Xustiza de Galicia)