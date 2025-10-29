Cuatro mujeres investigadas por robar cientos de metros de cable de cobre del aeródromo de Roza

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Wire', ha informado de que están investigadas cuatro vecinas de Lugo, con edades comprendidas entre los 38 y 46 años, de edad como supuestas autoras de los delitos de hurto, daños y pertenencia a organización criminal. Los hechos se iniciaron el pasado mes de septiembre tras tener conocimiento de la rotura de la valla perimetral del aeródromo de Rozas, titularidad del Ministerio de Defensa, desconociendo los motivos y los presuntos autores del hecho delictivo.(Fuente: Guardia Civil)