Madrid, 19 de noviembre de 2026. Cuenta atrás para uno de los momentos clave de esta campaña electoral. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este jueves en un cara a cara que llega en plena tensión política y después de una legislatura marcada por los choques y la falta de diálogo entre ambos. Los dos candidatos han reservado las últimas horas para preparar el debate. Cinco bloques sobre la mesa: Vivienda, economía, política social, corrupción, migración y política exterior. Será su segundo gran duelo televisivo, el primero se celebró en julio de 2023. Ahora, ambos llegan con sus estrategias preparadas y mensajes muy distintos. Desde el PSOE creen que el líder popular buscará llevar el debate al terreno de los ataques y las descalificaciones. Sánchez, por su parte, quiere defender su gestión y contraponer su proyecto al del PP. Los populares aseguran que Feijóo afronta la cita tranquilo y sitúan toda la presión sobre el presidente del Gobierno. Su objetivo: Poner el foco en la gestión de Sánchez y cuestionar su continuidad en Moncloa. (Fuente: Europa Press, PP y PSOE)