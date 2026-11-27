Valencia, 27 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por suplencia, Carlos Cuerpo, ha asistido este viernes a la reunión de seguimiento de las operaciones relacionadas con el naufragio del buque MED EMRE en el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia. El buque naufragado este jueves a unas 20 millas de Ibiza, había pasado todas las inspecciones obligatorias, y los certificados. Según ha trasladado directora general de la Marina Mercante a Emergencias del gobierno balear la mancha de gasóleo detectada este jueves por la mañana ha desaparecido y un equipo de buceadores de Salvamento Marítimo inspecciona el buque para valorar si presenta daños estructurales. Los 16 tripulantes supervivientes están a salvo y la compañía mantiene un contacto estrecho con ellos y les está proporcionando todo el apoyo necesario. El Govern de Baleares mantiene activo el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares en el nivel 0, el Plan Platerbal, tras el hundimiento del buque 'Med Emre' cargado con 7.000 toneladas de gasóleo.