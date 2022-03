La defensa de Torra ante su ausencia en el juicio: "Nosotros siempre ganamos en Europa"

El abogado del expresidente de la Generalitat Quim Torra, Gonzalo Boye, ha asegurado este jueves ante la Ciutat de la Justicia de Barcelona que el juicio por presunta desobediencia se va a celebrar, y ha manifestado: "Nosotros siempre ganamos en Europa".Lo ha dicho antes del inicio del juicio, en el que el propio Torra ya ha manifestado que no se presentará, y Boye ha aclarado que no acudirá por "la forma en la que le ha tratado la justicia en el anterior procedimiento".Así pues, ha explicado que por el tipo de pena que le piden "no debería haber motivo de suspensión" del juicio, y que está en su derecho a no comparecer.