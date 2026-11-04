Los demócratas ganan el control total del Congreso en un voto de castigo a Trump

Madrid, 4 de noviembre de 2026. Noche histórica para los demócratas en Estados Unidos y un serio revés para Donald Trump. Las elecciones de mitad de mandato se han convertido en un voto de castigo al presidente republicano, con una victoria demócrata que supera las expectativas y les devuelve el control de las dos cámaras del Congreso. La ola azul ha llegado incluso a algunos de los grandes bastiones republicanos. En Texas, James Talarico ha logrado un escaño en el Senado que los demócratas no conquistaban desde hace 38 años. Y no ha sido el único vuelco, también en Carolina del Sur, donde Annie Andrews se ha impuesto a Darlene Graham, hermana del histórico senador republicano Lindsey Graham. (Fuente: Europa Press, CCTV+, Democrats, Redes Sociales)