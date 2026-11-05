Desarticulada en Galicia una organización de narcotráfico que robaba a otras bandas en una operación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 de noviembre de 2026. Actuaban en O Salnés, A Coruña, Narón y Betanzos, con acciones violentas y engaños como hacer pasar cemento por cocaína SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS) La operación 'Petronium-Heracles' ha desarticulado a una organización de narcotráfico en Galicia, dedicada a 'vuelcos' --robos de drogas a otras bandas--. Deja una docena de detenidos y dos investigados. Efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de A Coruña, en una actuación conjunta con la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, han llevado a cabo esta actuación en la que se investigan numerosos delitos como tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y receptación. La operación comenzó con la investigación a un joven vecino de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por valerse de otras personas para realizar transportes de cocaína y para gestionar plantaciones de marihuana situadas en varios municipios de la provincia de A Coruña. Tras unos meses de investigación, se observó que el objetivo principal se relacionaba con varios vecinos de Ferrol y Narón, conocidos por su vinculación al crimen organizado, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Estas personas conducían vehículos de alta gama y mantenían un alto nivel de vida. Entre las acciones que llevó a cabo la organización criminal se encuentra el engaño a un vecino de Narón que llegó a entregar la suma de 255.000 euros por 30 kilos de cocaína de los cuales 29 resultaron ser cemento en polvo. 'VUELCOS' Los agentes apuntan a que esta organización protagonizó 'vuelcos', con acciones violentas contra otros clanes vinculados al tráfico de drogas mediante el uso de armas para robar droga o dinero. Durante los nueve meses que duró la investigación, se llevaron a cabo numerosas vigilancias sobre los 14 presuntos implicados en la organización, de forma que se pudo "establecer las conexiones y relaciones entre ellos y los numerosos delitos investigados". La organización realizaba las entregas de droga principalmente en la comarca de O Salnés (Pontevedra), así como en los municipios de Ferrol, Narón, A Coruña y Betanzos, aunque se detectaron también transportes a la provincia de Zamora. VARIOS INGRESOS EN PRISIÓN A finales del mes de octubre, se produjo la detención de tres miembros de la organización criminal cuando realizaban una entrega de cocaína en la comarca de O Salnés, cuyo destino final sería Betanzos. Los investigadores pudieron interceptar el vehículo en el municipio coruñés y la sustancia estupefaciente oculta. El juzgado competente decretó el ingreso provisional sin fianza para los tres. El número total de individuos implicados en la operación es de 14, de los cuales se ha procedido a la detención de 12 de ellos y a la investigación de otros dos. El pasado día 28 de octubre, tras ponerse a disposición judicial a los principales investigados, la autoridad judicial decretó prisión provisional sin fianza para cinco de los detenidos. La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Plaza número 3 de Betanzos, con la estrecha colaboración del Fiscal Delegado Antidroga de A Coruña. COCHES DE ALTAS GAMA Y ARMA Finalmente, en la operación se realizaron 17 entradas y registros donde se localizaron diversas sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, MDMA y heroína), seis armas de fuego, grandes cantidades de munición y alrededor de 138.000 euros en efectivo. Además, se incautaron doce vehículos, dos de ellos de alta gama. Entre los inmuebles inspeccionados destacan una vivienda en Narón, empleada como piso de seguridad o "guardería" para ocultar armamento, droga y caudal ilícito, así como un domicilio de la ciudad de A Coruña donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes.