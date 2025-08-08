Descartado un ajuste de cuentas en el tiroteo de Las Cabezas (Sevilla)

La investigación del tiroteo registrados este jueves en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) entre vecinos de la comarca, descarta que el suceso pueda estar vinculado a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, "se ha tratado de una reyerta, de la que no hay información sobre si existe una rencilla previa".En una atención a medios de comunicación tras el minuto de silencio por el víctima de violencia machista en Don Benito (Badajoz), Toscano ha señalado que al detenido, que ronda entre los 30 y los 40 años, se le va a imputar un delito de tentativa de homicidio. En lo que respecta al arma, el subdelegado ha explicado que "se está trabajando en detectar los instrumentos que han sido utilizados en la reyerta".